Jeżyce: Remont trwa, kierowcy stoją w korkach

Poznań: Prace na węźle Bałtyk stanęły. Gdzie się podziali robotnicy?

W poniedziałek po godzinie 12 na skrzyżowaniu Roosevelta i Bukowskiej w Poznaniu był jeden robotnik, a potem i on zniknął. - Zostały tylko maszyny. To skandal! – twierdzą czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego". - Jak to będzie tak wyglądać, to nie skończą tej naprawy.