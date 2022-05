Język polski - egzamin ósmoklasisty 2022. Mamy poprawne ODPOWIEDZI. Co było na egzaminie z polskiego? Pojawiła się "Zemsta" Sylwia Rycharska

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego udostępnimy w tym artykule chwilę po godzinie 13 we wtorek, 24 maja. Będziemy je publikować stopniowo, więc prosimy o częstsze odświeżanie strony. Łukasz Gdak

EGAZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 - JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI. Ósmoklasiści rozpoczęli trzydniowy egzamin ósmoklasisty od języka polskiego we wtorek, 24 maja. Co było? O co pytano? Mamy poprawne odpowiedzi do arkusza z polskiego! Przygotowali je nauczyciele z podstawówek w Poznaniu. W tym artykule opublikujemy je chwilę po godzinie 13, kiedy pojawią się oficjalnie arkusze na stronie CKE.