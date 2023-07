Joanna z Krakowa dokonała aborcji. W Poznaniu odbyła się manifestacja wspierająca kobietę. Pojawili się też kontrmanifestanci

Joanna z Krakowa przerwała ciężę. Manifestacja w Poznaniu

- Sprawa Joanny to kolejna zatrważająca historia, która wstrząsnęła opinią publiczną i jest konsekwencją drakońskich przepisów antyaborcyjnych w Polsce. Joanna w kwietniu 2023 r. zdecydowała się przerwać ciążę, która zagrażała jej życiu. Każda kobieta ma bowiem prawo samodzielnie przerwać ciążę niezależnie od przyczyny i nie powinna ponosić za to żadnych konsekwencji prawnych

- wskazuje przedstawiciel Komitetu Obrony Demokracji.

I dodaje: - Tymczasem Joanna przez internet zamówiła tabletkę poronną, po zażyciu której poczuła się źle i zgłosiła się do lekarki. Ta powiadomiła policję. Kiedy kobieta przyjechała do szpitala na oddział ratunkowy, na miejscu w trakcie badania przesłuchała ją policja. Funkcjonariusze kazali Joannie rozebrać się, robić przysiady i kaszleć. Joanna oświadczyła, że nikt jej nie pomagał przy aborcji. Pomimo tego policja zabrała jej telefon oraz laptop i w oświadczeniu przyznała, że do Joanny przyjechała nie po to by ratować ją przed samobójstwem lecz na podstawie artykułu antyaborcyjnego.