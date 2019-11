Johnny Depp z Hollywood Vampires na Festiwalu Legend Rocka 2020 w Dolinie Charlotty [koncert, bilety]

Johnny Depp z Hollywood Vampires na Festiwalu Legend Rocka 2020 w Dolinie Charlotty [koncert]

Szykuje się duże muzyczne wydarzenie. Słynny hollywoodzki aktor - Johnny Depp, znany m.in. z filmów "Piraci z Karaibów", „Charlie i Fabryka Czekolady”, „Jeździec Bez Głowy” czy "Alicji w Krainie Czarów" - ponownie odwiedzi nasz kraj. Razem z amerykańską grupą Hollywood Vampires zagra na Festiwalu Legend Rocka 2020 w Dolinie Charlotty. Oprócz Deppa (który jest gitarzystą formacji, ale udziela się również na wokalu) zespół tworzą: słynny wokalista Alice Cooper oraz gitarzysta Joe Perry z grupy Aerosmith. Tym trzem artystom towarzyszy na scenie dwóch muzyków znanych z Guns N’Roses: basista Duff McKagan i perkusista Matt Sorum.

Hollywood Vampires to obecnie jedna z najsłynniejszych amerykańskich rockowych supergrup. Zespół powstał w 2015 roku, a jego nazwa nawiązuje do rozrywkowego towarzystwa, w którym obracał się Alice Cooper w latach 70. ubiegłego wieku. Należeli do niego m.in. John Lennon i Ringo Starr z The Beatles i Keith Moon z The Who. Grupa Hollywood Vampires ma już na swoim koncie dwa bardzo dobrze przyjęte przez fanów na świecie albumy – „Hollywood Vampires” i „Rise”.