Jubileusz Pestki. Historia Poznania rozgrywała się na jej oczach. Poznański Szybki Tramwaj ma już 25 lat

Pierwsza koncepcja budowy szybkiej komunikacji w Poznaniu pojawiła się już w 1928 roku. Wtedy miała ona łączyć Luboń z Winiarami, jednak pomysł nie został zrealizowany przed wojną. Do projektów powrócono dopiero pod koniec lat 70.

Prace nad budową pierwszego odcinka od os. Sobieskiego do ul. Roosevelta rozpoczęły się w 1980 roku i trwały aż siedemnaście lat. W tym czasie miało miejsce wiele komplikacji, m.in. w połowie lat 80. natrafiono pod ul. Lechicką na kabel, który okazał się przewodem teletechnicznym łączącym Berlin i Moskwę. Żeby przenieść go na specjalną kładkę, trzeba było go przeciąć. By uniknąć konsekwencji politycznych, łączność mogła zostać przerwana tylko na chwilę. Na szczęście akcja zakończyła się powodzeniem.