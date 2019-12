Jurek Owsiak z żoną w Poznaniu. WOŚP przekazała nowoczesny tomograf dla szpitala klinicznego przy ul. Szpitalnej [ZDJĘCIA]

Cena rynkowa tomografu komputerowego przekazanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla Szpitala Klinicznego przy ulicy Szpitalnej wynosi 7,5 miliona złotych. Zakupu dokonano ze środków zebranych podczas 27. finału WOŚP.

- W Polsce są tylko trzy tak nowoczesne tomografy komputerowe. To jest wielka rzecz i ogromny dar, który otrzymujemy. Gdy 1 października otwieraliśmy blok operacyjny chirurgii, zadeklarowałem, że zrobię wszystko, by udało mi się zaprosić państwa Owsiaków do naszego szpitala i osobiście im podziękować. Jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych