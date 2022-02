Justyna Socha zbiera na nowe auto. Pilna potrzeba szefowej Stowarzyszenia "STOP NOP"

Celem zrzutki, założonej na portalu jest zebranie 15 tys. zł na nowy samochód dla liderki.

- Stary Sochowóz padł, a do Wolności mamy jeszcze kawał drogi. Był wiernym członkiem zespołu. Pozwalał Justynie dojechać do potrzebujących, na protesty, do sądów, do ofiar systemu. Służył jako magazyn banerów, głośników, flag, ulotek etc. Czasami spełniał funkcje domu na kółkach i dawał schronienie na zimne noce pomiędzy protestami