Justyna Socha, znana z antyszczepionkowych protestów i oskarżana o nierozliczenie się z finansów, chce być posłanką

Justyna Socha chce być posłanką

Kandydatka do Sejmu jest osobą rozpoznawalną - protestuje publicznie przeciw obowiązkowi szczepień dzieci, wcześniej, w czasie pandemii koronawirusa, sprzeciwiała się również szczepieniom na COVID-19. Wówczas występowała w towarzystwie piosenkarza Iwana Komarenko - z pochodzenia Rosjanina, od 2009 roku bezpaństwowca, a od 2010 roku - Polaka; ostatnio o Komarence mówiło się w kontekście jego pozytywnej oceny polityki Rosji w czasie wojny na Ukrainie.

Potrzebuję Was! Biorę udział w jesiennych wyborach do Sejmu RP, jako kandydatka niezależna z listy Konfederacja Wolność i Niepodległość, z ramienia Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w okręgu 39 - Poznań i powiat poznański. Stając wraz z nimi w obronie Ludzi, naszej godności i niezbywalnych praw.

Tymczasem Justyna Socha potępiała szczepienia na czele stowarzyszenia STOP NOP, przy czym w ubiegłym roku zrezygnowała z funkcji prezesa stowarzyszenia. Gazeta Wyborcza przypomina, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przywłaszczenia co najmniej 470 tys. złotych z publicznych zbiórek, która to kwestia ma być, zdaniem ówczesnego zarządu stowarzyszenia, przyczyną rezygnacji Justyny Sochy. Ona sama wróciła do Stowarzyszenia po tym, jak walne zgromadzenie odwołało zarząd i ponownie wybrało ją na prezesa.