Juwenalia 2020 w Poznaniu odwołane! Impreza studencka nie odbędzie się przez koronawirusa

Juwenalia to coroczna okazja dla studentów do spotkań i zabawy, ale przede wszystkim to koncerty znanych i lubianych gwiazd. W tym roku festiwal ze względu na koronawirusa w Poznaniu się nie odbędzie. Organizatorzy przyznają, że śledzili na bieżąco sytuację związaną z ograniczeniami wynikającymi z rozwoju pandemii zarówno w społeczeństwie, jak i w branży organizatorów imprez masowych.