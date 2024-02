Juwenalia 2024. Wiemy, kto wystąpi na największej studenckiej imprezie w Poznaniu!

W czwartek 23 maja na scenie zagra PRO8L3M

To autorzy takich utworów, jak "Ground Zero" czy "Skrable" z nowym albumem, który w niecałe dwa miesiące zyskał status platynowej płyty - "PROXL3M"

- Nowy materiał to fascynująca opowieść, która pokazuje w sposób godny antycznej tragedii losy bohatera uwikłanego w kryminalny proceder. Dzięki zarysowaniu szerokiego kontekstu społecznego i mnogości followupów do poprzednich nagrań, to najpełniejsza realizacja konceptów obecnych również na innych płytach duetu - opisują organizatorzy.