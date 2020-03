Już 11 przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe dane

Mamy trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych - poinformowało ministerstwo zdrowia w niedzielę, 8 marca, kilka minut po godz. 20.00.

Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby, które kontaktowały się z pacjentami i poddają je kwarantannie.