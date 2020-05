Już można składać wnioski na pożyczkę płynnościową dla mikro, małych i średnich firm

36 milionów złotych na te pożyczki trafiło do WARP w Poznaniu i ARR w Koninie z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Fundusz zarządza pieniędzmi pochodzącymi z Unii Europejskiej, wykorzystywanymi w poprzedniej perspektywie unijnej na pożyczki w ramach mechanizmów Jessica i Jeremie.

Wnioski o pożyczki płynnościowe można składać od 4 ma-ja. Maksymalna kwota pożyczki to 300 tys. zł. Przy kwotach, które nie przekroczą 100 tys. zł jedynym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel. Pożyczone pieniądze można przeznaczyć na koszty bieżące lub obrotowe i wykorzystywać przez rok. - Możliwe cele to np. opłacenie czynszu za lokal, pokrycie kosztów zatrudnienia, a kosztów kredytów komercyjnych - informuje Anna Barwińska-Nosowicz z WARP. Podkreśla, że zainteresowanie jest ogromne.

- W webinarium dotyczącym pożyczki wzięło udział ponad sto osób. Codziennie otrzymujemy podobną liczbę maili z pytaniami - mówi.- Pierwsze wnioski już zostały złożone. Analitycy są gotowi, by rozpatrywać je szybko - podkreśla.

Zachęca też, by w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur zadawać pytania mailem lub telefonicznie.

- Kompletne, poprawnie wypełnione wnioski oszczędzają wszystkim czasu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i udzielimy wyjaśnień - zapewnia.