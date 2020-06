Już niedługo wybory prezydenckie 2020: Gdzie będzie można zagłosować w Poznaniu?

Jeśli nie jesteśmy pewni do jakiej komisji wyborczej w stolicy Wielkopolski się zgłosić w dniu wyborów prezydenckich, możemy to sprawdzić wybierając jeden z trzech sposobów.

Konsultanci udzielą informacji o adresach lokali wyborczych i ich dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, że wtorek, 23 czerwca jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców. Poznańscy urzędnicy do poniedziałku dopisali do spisu 19 500 osób. Do spisu wyborców można dopisać się online lub stacjonarnie.

