Już od soboty czekają nas spore zmiany w rozkładach jazdy MPK Poznań

Spójrzmy jeszcze na zmiany na linii nocnej 237 - od nocy z 1 na 2 czerwca powracają na niej kursy w relacji Starołęka – Główna, przez całą noc co pół godziny. Autobusy będą też wjeżdżałyjak niegdyś na przystanek „Politechnika”. Można się spodziewać też powrotu linii 201, gdy zostaną zakończone prace sieciowe na jej trasie.

Wobec coraz większej ilości pasażerów, miejski przewoźnik wydłuży również godziny popołudniowego szczytu, które w trakcji tramwajowej będą liczone między godz. 13.00 a 18.00, podczas gdy na liniach autobusowych – między 13.00 a 17.00. Co ważne – trzeba będzie na przystankach tramwajowych sprawdzić na tablicach rozkład jazdy wszystkich linii tramwajowych, bo od 1 czerwca nastąpią w nim zmiany! MPK zapowiada m.in., że przywrócone zostaje funkcjonowanie linii 145, 194, 232 i 235, a linia 157 ma jeździć we wszystkie dni tygodnia przez cały dzień.

Tramwaje linii 4 będą zatem jeździć od 1 czerwca codziennie przez cały dzień. MPK informuje, że pasażerów będą ponownie zabierały autobusy przywracanych linii 145, 194, 232 i 235, a linia 157 będzie funkcjonować we wszystkie dni tygodnia przez cały dzień.

Wcześniejsze zmiany, związane z budową tramwaju na Naramowice, wprowadzane będą od soboty. Dotyczą one następujących linii:

- Linie 144 i 146 - wznowione zostanie funkcjonowanie linii 144: autobusy pojadą we wszystkie dni tygodnia, a przebieg trasy linii 146 zostanie zmieniony tak, aby obie linie dowoziły pasażerów do przystanku PST „Kurpińskiego”. Autobusy linii 146 zmienią trasę i pojadą w następujący sposób: Boranta - Naramowicka – Łużycka – Stoińskiego – Wiechowicza – Szeligowskiego – Szymanowskiego - … - Strzeszyn. Na ulicy Szeligowskiego autobusy linii 146 obsługiwać będą przystanki „Szeligowskiego I” położone przy drodze osiedlowej między osiedlami Śmiałego a Batorego.

- Linie 151, 167 i 911 - na odcinku między przystankami „Wilczak” a „Naramowice” autobusy tych linii pojadą trasą objazdową – ulicami Słowiańską, Murawa i Lechicką w obu kierunkach. Przejazd między ulicami Lechicką a Naramowicką w obu kierunkach odbywać się będzie po specjalnie przygotowanej do tego celu dodatkowej drodze. Autobusy pomijać będą przystanki „Naramowicka/Serbska”, „Włodarska” i „Naramowicka”, a na trasie objazdu zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach, tj. „Wójtowska”, „Os. Pod Lipami”, „Rondo Solidarności”, „Os. Kosmonautów” i „Os. Wichrowe Wzgórze”.

- Linie 169 i 248 – ich przejazd między ulicami Lechicką a Naramowicką w obu kierunkach odbywać się będzie po specjalnie przygotowanej do tego celu dodatkowej drodze.

- Linia 234 – już od nocy z 29 na 30 maja (z piątku na sobotę) autobusy tej linii pomijać będą przystanki położone na ulicach Słowiańskiej i Serbskiej między ulicami Murawa a Naramowicką oraz na ulicy Naramowickiej („Wójtowska”, „Wilczak” i „Naramowicka/Serbska”).

Jadąc z ronda Kaponiera, z ulicy Słowiańskiej skręcą bezpośrednio w ulicę Murawa i będą kontynuować jazdę tą ulicą aż do ulicy Lechickiej. W kierunku przeciwnym autobusy pojadą ulicą Murawa aż do ulicy Słowiańskiej i skręcą w ulicę Słowiańską od razu w kierunku trasy PST. Przejazd między ulicami Lechicką a Naramowicką w obu kierunkach odbywać się będzie po specjalnie przygotowanej do tego celu dodatkowej drodze.