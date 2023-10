Już po wyborach. Banery kandydatów ocieplą psie budy, trafią też na Ukrainę

Dopiero co zakończyła się kampania wyborcza i same wybory, a komitety kandydatów na posłów i senatorów organizują zbieranie swoich plakatów i banerów. Choć mają na to jeszcze czas, w większości dają sobie na sprzątanie najbliższe dni. Co ciekawe – nie wszystkie materiały będą niszczone – czekają na nie już chętni!

Komitety wyborcze mają trzydzieści dni od dnia wyborów na sprzątnięcie materiałów ulokowanych na ulicach, a namawiających do głosowania na ich kandydatów, zarówno niewielkich plakatów i banerów, jak i reklam wielkoformatowych zawieszonych na elewacjach budynków wielorodzinnych. Jeśli nie zdążą, mogą zapłacić karę – do pięciu tysięcy złotych. Teoretycznie dłużej mogą wisieć plakaty w miejscach należących do osób prywatnych, które tego chcą.

Zobacz też: W niedzielę 22. Poznań Maraton: Uwaga na utrudnienia. Linie tramwajowe i autobusowe zmienią trasy