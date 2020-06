Już w ten weekend pierwsze seanse w poznańskich Multikinach. Jakie filmy będzie można obejrzeć?

Poznańskie Multikina są jednymi z pierwszych „odmrożonych” multipleksów należących do tej sieci. Seanse w trzech obiektach, czyli Multikino 51 (ul. Królowej Jadwigi 51), Multikino Stary Browar (ul. Półwiejska 42) i Multikino Malta (ul. Maltańska 1) zaczną odbywać się od piątku 19 czerwca. Multikina wznawiają działalność stopniowo – druga tura otwarć ma nastąpić z dniem 26 czerwca, zaś trzecia (i zarazem ostatnia) 3 lipca. Dopiero wtedy będą otwarte już wszystkie kina, jakie należą do sieci. Szczegóły na ten temat będą podawane na bieżąco przez jej przedstawicieli.

Powtórka z rozrywki

Jakie filmy w poznańskich Multikinach możemy obejrzeć w dniach od 19 do 25 czerwca? Przede wszystkim największe kinowe hity sprzed epidemii – mowa tu choćby o filmie erotycznym „365 dni” w reżyserii Barbary Białowąs, który swoją premierę miał 7 lutego czy horrorze „W lesie dziś nie zaśnie nikt” Bartosza Kowalskiego z Julią Wieniawą w roli głównej, którego kinowa premiera miała odbyć się 13 marca (tydzień później film trafił na Netflix). W repertuarze na najbliższe dni znajdują się również takie znane i nowe filmy jak „Dżentelmeni”, „Joker”, „Na noże”, „Swingersi” czy „Zenek”. Szczegółowe informacje na temat repertuaru i biletów warto sprawdzać na stronie internetowej multikino.pl – KLIKNIJ TUTAJ

Cinema City i Helios otwarte od 3 lipca

To nie wszystkie dobre wiadomości dla kinomaniaków – od 3 lipca mają zacząć działać również wszystkie kina Cinema City i Helios. To oznacza, że od tego dnia w Poznaniu będzie można wybrać się również na seans do Cinema City Plaza (ul. Drużbickiego 2), Cinema City Kinepolis (ul. Bolesława Krzywoustego 72) oraz poznańskiego Heliosa (ul. Pleszewska 1).