Już wkrótce otwarcie dwóch kolejnych kin społecznościowych w Wielkopolsce

Gdy tylko chodzenie do kin stanie się możliwe, do grona kinomanów bez konieczności dalekich dojazdów dołączą mieszkańcy Siedlca i Kostrzyna. Tam, z wykorzystaniem funduszy z WRPO 2024+ powstaną małe kina społecznościowe. W Kostrzynie jedyne, jak dotychczas - parafialne.

Konkurs na dofinansowanie uruchomienia w Wielkopolsce małych kin społecznościowych został rozstrzygnięty w ubiegłym roku. W ramach dwóch z nich powstają kina w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim i w Kostrzynie. Więcej kin za rogiem Kino w Siedlcu jest jednym z 24, które docelowo powstaną na terenie województwa w ramach projektu realizowanego we współpracy z samorządami lokalnymi przez Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. - Pierwsze kina w ramach projektu już rozpoczęły działalność - mówi Andrzej Łuka ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, koordynujący projekt. - To kina w Sompolnie, Miedzichowie i Opalenicy. W Siedlcu zostały już zakończone prace związane z adaptacją sali. Wkrótce kino będzie gotowe do otwarcia. Pierwszy seans odbędzie się, gdy tylko będzie to możliwe. Sala kinowa w Siedlcu, podobnie jak inne powstające w ramach projektu, liczy 30 miejsc. Powstała w zaadaptowanej sali dawnej czytelni Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Po jej poprzedniej funkcji nie został dzisiaj już ślad. Ma wszystko co pozwala na komfortowe oglądanie filmów. Są amfiteatralnie ustawione fotele, jest klimatyzacja, oczywiście także projektor i profesjonalne nagłośnienie.

Kolejne dwa kina społecznościowe w Wielkopolsce są gotowe, by zacząć wyświetlać filmy od maja Pierwszy seans mógłby się odbyć już w maju. Faktycznie publiczność obejrzy jednak pierwsze filmy, gdy zostaną zniesione ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Kino będzie działało w ramach sieci Kino za Rogiem. To właśnie Kino za Rogiem zapewni dostęp do ciągle powiększanej biblioteki, liczącej obecnie 654 filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali (w tym także animowanych), spektakli teatralnych lub operowych.

Do kina będą one docierały za pośrednictwem szerokopasmowych łączy internetowych.

Kino z założenia będzie czynne przynajmniej w weekendy. Nie będzie pracowało dla zysku, dlatego też cena pojedynczego biletu nie przekroczy kilku złotych.

Parafialna „Lemoniada” Niemal gotowe do otwarcia jest kino społecznościowe w Kos-trzynie. To projekt tamtejszej parafii pw.bł Jolanty. Jak dotąd jedyny taki w Wielkopolsce.

- Pomysł uruchomienia takiego kina trafił do nas od ekonoma diecezji, który poinformował, że jest konkurs na dotacje i zachęcał do udziału - relacjonuje ks. Mateusz Napierała, proboszcz parafii. - Wkrótce potem, w czasie parafialnego festynu powiedziałem o tym parafiankom i doszliśmy do wniosku, że uruchomienie takiego kina to dobry pomysł. Od cytrynowej lemoniady przygotowanej przez panie na ten festyn wzięła się nazwa kina. Wystartowaliśmy w konkursie, nie wiedząc, że podobne kino planuje otworzyć gmina (w ramach projektu SGiPW), ale zupełnie nas to nie martwi, bo będziemy wyświetlać nieco inny repertuar i oferta obu kin będzie się uzupełniała. Sala kinowa powstała w domu parafialnym. Podobnie jak w przypadku innych kin społecznościowych jest wygłuszona, klimatyzowana, wyposażona w profesjonalny sprzęt. Dodatkowo została w niej jeszcze zbudowana scena.

- Zależało mi na tym, bo w parafii działa między innymi grupa młodzieży, która przygotowuje musicale na naprawdę wysokim poziomie, myślimy też o wieczorach poezji i tym podobnych przedsięwzięciach, ważne więc, aby sala mogła być wykorzystywana nie tylko jako kino - podkreśla ks. Napierała.

Wejście do sali kinowej prowadzi przez mini kawiarenkę. To także nie przypadek.

- Chcemy, aby ludzie mogli się spotkać i przy kawie, czy ciastku porozmawiać - mówi Ela Kozińska, koordynująca projekt. - Planujemy jesienią także uruchomienie DKF-u. Repertuar „Lemoniady” będzie różnił się nieco od tego w innych kinach.

- Będziemy współpracować z fundacją Pro Publico, która udostępni nam filmy w ramach „Kina z wartościami” - wyjaśnia Ela Kozińska. - To oczywiście nie tylko filmy o tematyce religijnej, ale też inne, ale jak nazwa wskazuje - pokazujące wartości.

Bilety do kina będą całkowicie bezpłatne, do ściągnięcia przez Internet ze strony parafii. Otwarcie kina? 1 maja.

- Niestety, tylko online - mówi Kozińska. - Pierwszy seans - gdy tylko będzie to możliwe.

