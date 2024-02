Już wkrótce w Śremie odbędzie się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej "Nasze Piosenki". Zgłoś się już teraz!

"Nasze Piosenki", czyli ogólnopolski festiwal dla wokalistów w Śremie

Przedsięwzięcie w postaci festiwalu to najnowszy projekt Muzeum Śremskiego i Julii i jest on skierowany do solistów w wieku od 10 do 20 lat, którzy wykonują piosenkę polską, czyli taką, która ma polskiego autor tekstu oraz polskiego kompozytora.

Dla najlepszych solistów przygotowano nagrody. Za zdobycie Grand Prix festiwalu oprócz statuetki wręczona zostanie także nagroda pieniężna w kwocie tysiąca złotych. Dla zdobywców pierwszych, drugich i trzecich miejsc w poszczególnych kategoriach również przygotowano statuetki i nagrody finansowe.