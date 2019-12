Kalendarz adwentowy tylko dla dorosłych. Zobacz 24 zadania od seksuologa [KALENDARZ ADWENTOWY DLA PAR]

Kalendarz dni wolnych 2020: kiedy wziąć urlop?

Kalendarz dni wolnych 2020 - sprawdźcie, kiedy warto brać wolne, by wydłużyć sobie urlop. W jakie dni wypadają święta, kiedy majówka? Wystarczą 4 dni urlopu, by cieszyć się 10-dniowymi wakacjami! Kalendarz do pobrania za darmo - PDF