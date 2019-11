Kalendarz dni wolnych 2020: kiedy wziąć wolne, by mieć dłuższy urlop? Pobierz PDF

Kalendarz dni wolnych 2020 - sprawdźcie, kiedy warto brać wolne, by wydłużyć sobie urlop. W jakie dni wypadają święta, kiedy majówka? Wystarczą 4 dni urlopu, by cieszyć się 10-dniowymi wakacjami! Kalendarz do pobrania za darmo - PDF

Jakie dni są wolne od pracy w 2020 roku? Zgodnie z polskim prawem dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz następujące święta: 1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia Nowy Rok i Trzech Króli W 2020 roku dni wolne w styczniu rozkładają się bardzo korzystnie. Dzięki Świętu Trzech Króli będziemy mogli cieszyć się 3-dniowym weekendem. Kiedy Wielkanoc 2020? Wielkanoc 2020 wypada wcześniej niż w zeszłym roku. Do świątecznego stołu zasiądziemy 12 kwietnia. Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja W roku 2019 mogliśmy cieszyć się 9-dniowym urlopem, wybierając zaledwie 3 dni wolnego. Niestety, w 2020 roku jest znacznie gorzej. 1 maja przypada w sobotę, 3 maja w poniedziałek, co daje zaledwie przedłużony weekend. Kiedy Boże Ciało 2020? Boże Ciało zawsze wypada w czwartek - w 2020 roku będzie miało miejsce w pierwszej połowie czerwca, a dokładnie 11.06. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Niestety, ale w 2020 roku długiego, sierpniowego weekendu... nie będzie wcale. Wszystko dlatego, że 15 sierpnia przypada w sobotę. Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości Sytuację ratuje listopad - Święto Niepodległości wypada w środę. Biorąc 4 dni wolnego możemy uzyskać 9-dniowy urlop. Niestety Wszystkich Świętych przypada na niedzielę, za co nie będziemy mogli odebrać dnia wolnego od pracy. Kiedy wypadają Święta? Boże Narodzenie 2020 W grudniu także umiarkowanie nacieszymy się dniami wolnymi od pracy - Boże Narodzenie wypada w piątek, w związku z czym Drugi Dzień Świąt będziemy obchodzić w sobotę. Na pocieszenie Na szczęście jest jedna rzecz, która ratuje sytuację. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2) za każde święto przypadające w sobotę pracodawca powinien udzielić dnia wolnego od pracy w innym terminie. Kalendarz dni wolnych 2020 do pobrania: zrób to sam Pobierz plik z 12 kolejnymi miesiącami 2019 r

Wydrukuj plik, najlepiej w kolorze. Pamiętaj, żeby w ustawieniach wydruku zmienić orientację drukarki na poziomą

Zawieś kalendarz dni wolnych w widocznym miejscu w domu. To może być lodówka, lustro, tablica korkowa czy drzwi

Planując odpowiednio urlop, ciesz się dłuższymi wakacjami!