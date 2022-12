Kalendarz na 2023 rok. Kiedy wziąć urlop, by mieć więcej wolnego? Długie weekendy w 2023. Sprawdź! Weronika Błaszczyk

W 2023 roku można zyskać kilka długich weekendów, biorąc jedynie jeden dzień urlopu. Dobrze rozdysponowane dni wolne, pozwolą cieszyć się długim wypoczynkiem. Sprawdź, kiedy warto wziąć urlop w 2023 roku ----> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (13 zdjęć)

Rok 2022 odchodzi już wkrótce w niepamięć, a za kilka dni rozpocznie się nowy 2023 rok. Choć przed nami dopiero jego początek, warto już wcześniej zaplanować sobie urlopy. Odpowiednie ich rozdysponowanie, pozwoli zyskać kilka długich weekendów. W 2023 roku trzynaście dni będzie ustawowo wolnych od pracy. Mogłoby się wydawać, że to mało, ale w wielu przypadkach jeden lub trzy dni urlopu, dadzą pracownikowi o wiele dłuższy odpoczynek. To dobra okazja na zorganizowanie w tym czasie jakiegoś wyjazdu, spotkań z rodziną i przyjaciółmi lub na nadrobienie zaległości. Kiedy zatem warto złożyć podanie o wolne w 2023 roku? Kiedy przypadają długie weekendy? Przedstawiamy rozpiskę kalendarza na 2023 rok z propozycjami, kiedy wziąć urlop, by cieszyć się jak najdłuższym wypoczynkiem.