Kamp! I BOKKA zagrają na finał cyklu #NaFalach nad Maltą - wstęp na koncerty jest bezpłatny

Zespół BOKKA jest o rok młodszy od formacji Kamp!. Wykonuje muzykę elektroniczną, pop, rocka, rocka alternatywnego i synth pop. Co ciekawe skład zespołu nie jest ujawniony. Wiadomo tylko, że są to dwaj mężyczyźni, z których jeden ma pseudonim Mystery Man i kobieta.Dorobek płytowy grupy to jak do tej pory trzy albumy.

#Na Falach - Kamp! i Bokka

30 sierpnia, godzina 20

Scena przy trybunach ziemnych nad Jeziorem Maltańskim

Wstęp wolny.

