Kanibalizm u świń problemem hodowców. Główny Lekarz Weterynarii wydał wytyczne!

Kanibalizm u świń problemem wielu hodowców

Kanibalizm, czyli obgryzanie ogonów, a rzadziej uszu, to znany problem wśród hodowców. Zwierzęta pod wpływem wielu czynników obgryzają sobie ogony, doprowadzając do infekcji, powstawania ropni, głębokich ran (nawet do kości), a w efekcie obniżenia wartości stada, a nawet ich śmierci.

- Jest to problem powszechny, występujący głównie w dużych stadach, gdzie świnie są trzymane na matach. Tym komunikatem chcemy podnieść świadomość rolników

– mówił pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Poznaniu w rozmowie z nami.