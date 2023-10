Karambol na S11 pod Poznaniem. Zderzyło się kilka samochodów. Ruch został ograniczony

Zmienna pogoda, coraz później wschodzące słońce i niska temperatura negatywnie wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Przekonali się o tym kierowcy jadący dziś rano do Poznania z okolic Kórnika. Przed 7:00 rano na trasie S11 doszło do karambolu, który niemal całkowicie zablokował ruch na północ.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku udział brało aż sześć pojazdów - dwa busy, autobus i trzy samochody osobowe. Karambol szybko spowodował ogromny zator na jednej z głównych dróg dojazdowych do Poznania, przez co z pewnością wielu kierowców i ich pasażerów spóźniło się do pracy.

Potwierdzają to wielkopolscy policjanci.