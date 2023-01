Karambol stulecia pod Poznaniem. Między Swarzędzem a Paczkowem rozbiło się ponad 100 aut! Wkrótce minie 20 lat od tego zdarzenia [ZDJĘCIA] Igor Chudziński

5 lutego 2003 roku na drodze numer 2, między Swarzędzem a Paczkowem, we mgle utknęło około 300 samochodów, z których ponad setka rozbiła się. Zobacz zdjęcia --> Andrzej Szozda Zobacz galerię (13 zdjęć)

Takiego wypadku nie pamiętali ani zaprawieni w bojach policjanci z „drogówki”, ani strażacy ekipy technicznej! 5 lutego 2003 roku na drodze numer 2, między Swarzędzem a Paczkowem, we mgle utknęło około 300 samochodów, z których ponad setka rozbiła się. Zdarzenie to nazywane jest karambolem stulecia. Przypominamy szczegóły tego gigantycznego wypadku oraz prezentujemy archiwalne zdjęcia. Jak doszło do karambolu stulecia pod Poznaniem? Sprawdź!