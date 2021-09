Karetki nie wyjeżdżają, a na SOR-ach ratowników zastępują pielęgniarki. Trwa protest ratowników medycznych

Od kilku tygodni w całej Polsce trwa protest ratowników medycznych. W ramach strajku wielu z nich zdecydowało się opuścić swoje stanowiska pracy - masowo sypią się zwolnienia lekarskie czy nawet wypowiedzenia. To z kolei prowadzi do paraliżu całego systemu ratunkowego. W stacjach pogotowia brakuje zespołów ratowniczych, przez co karetki wyjeżdżają do pacjentów z ogromnym opóźnieniem, a w niektórych miejscach ambulanse nie jeżdżą wcale.

Taka sytuacja miała miejsce kilka dni temu w Warszawie, gdzie z powodu braku dostępnej karetki w centrum miasta wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna została zadysponowana do wypadku z powodu braku dostępnego zespołu do jazdy karetką.

Problemy wynikające ze strajku ratowników pojawiają się również w Wielkopolsce. Ogromne braki kadrowe odnotowano w Szpitalu Powiatowym w Trzciance, gdzie - jak informował TVN24 - 23 z 28 ratowników zdecydowało się przystąpić do protestu. Z tego powodu w poniedziałek nie wyjechała żadna z trzech karetek dostępnych w szpitalu.