Karta EKUZ od ręki? To możliwe! Jej wyrobienie trwa kilka minut

Kartę EKUZ mogą uzyskać osoby, które są uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce - ubezpieczone lub nieubezpieczone, ale mające prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

By otrzymać kartę EKUZ należy złożyć o nią wniosek. Można to zrobić na pięć sposobów.

Pierwszy z nich, to złożenie wniosku w punkcie NFZ. W Wielkopolsce może to być w oddziałach wojewódzkich w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 158 i ul. Piekary 14/15), delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, a także w Punktach Obsługi Ubezpieczonych w Rawiczu i Słupcy.