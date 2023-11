Karuś cudem uniknął śmierci poprzez potrącenie, teraz walczy o zdrowie. Życie psa zostało wycenione na 8 tysięcy zł.

Rozpoczęła się walka o zdrowie Karusia, który 30 października został potrącony przez samochód. Trafił do pobliskiego gabinetu weterynaryjnego, gdzie miał zostać uśpiony. Nie został. Teraz trwa walka o zdrowie psiaka.

- Po wstępnych badaniach wiemy, ze psiak musi mieć amputowaną łapkę, druga jest złamana, miednica złamana, a na brzuchu ogromne krwiaki. Psiak nie chodzi. Jeszcze nie wiemy, czy sam sika. To wszystko jest dla nas bardzo trudne, bo zależy nam, żeby pomoc maluchowi i jak najszybciej przywrócić do pełnej sprawności. Jesteśmy po rozmowie z weterynarzem! Koszt kilku operacji i opieki szpitalnej to około 8500 zł! Brakuje nam sił, bo to ogromne koszty! Składanie łapy z powodu otwartego złamania, usunięcie główki kości udowej i stabilizacja miednicy. Koszty będą ogromne ale czy przez to mamy odpuścić ratowanie psiaka? Jak spojrzeć w te oczy i powiedzieć nie pomożemy Ci bo nas nie stać? - czytamy przejmujący opis zbiórki na ratujemyzwierzaki.pl