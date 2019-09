Kary za brak zarejestrowania lub wyrejestrowania samochodu. Od 2020 właściciele samochodów zapłacą nawet 1000 zł

Kierowco - ważna zmiana od 2020 roku. Kupując lub sprzedając samochód, mamy 30 dni na jego zarejestrowanie lub wyrejestrowanie. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają. Od 2020 roku takie „zapomnienie” będzie karane wezwaniem do zapłacenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 złotych.

W poznańskim Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, w ubiegłym roku zarejestrowano około 49 tys. pojazdów: w tej liczbie przyjęto blisko 25 tys. zgłoszeń sprzedaży oraz blisko 8 tys. wyrejestrowań z powodu złomowania pojazdów (trzeba o tym też pamiętać, bo kary będą dotyczyć również opóźnień przy złomowaniu).

- Właściciel samochodu ma obowiązek zgłosić fakt nabycia, zbycia, lub zezłomowania pojazdu w ciągu 30 dni, a nie odebrać np. stały dowód rejestracyjny – mówi Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. - Jeśli już zgłosi fakt dokonania czynności, to dalej czas już się nie liczy. Innymi słowy jeśli właściciel składa wniosek o rejestrację pojazdu w 29. dniu, a stały dowód odbiera w 45. dniu po zakupie, to nie podlega karze, bo powiadomił o tym w odpowiednim terminie. Natomiast powszechnym zjawiskiem jest zgłaszanie tych faktów po znacznie dłuższym terminie niż 30 dni, czasami są to nawet lata. Jeśli w świadomości właścicieli nic się nie zmieni, to szacujemy, że wszystkich czynności, które będą podlegały karze będzie ok. 10-15 tys. w ciągu roku.