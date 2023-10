Kasprowy Wierch na jesień 2023: kolejka linowa, szlaki, ceny. Ile kosztuje wycieczka na Kasprowy? Praktyczny przewodnik dla turystów

Kasprowy Wierch przyciąga turystów jak magnes. Przez cały rok na jego zboczach trwa ożywiony ruch. Atrakcji nie brakuje: popularna kolejka linowa pozwala skrócić drogę i podziwiać niezwykłe widoki, malownicze szlaki zachęcają do spacerów, a kamera internetowa pozwala szybko ocenić warunki panujące na szczycie. Ile kosztuje weekendowa rodzinna wycieczka na Kasprowy Wierch? Gdzie kupić bilety na kolejkę linową, który szlak pieszy wybrać? Czy Kasprowy nadaje się dla dzieci? Czy można wejść na górę z psem? Na te i więcej pytań odpowiadamy w praktycznym przewodniku dla wycieczkowiczów po Kasprowym Wierchu.

Zobacz w galerii: Kasprowy Wierch jest piękny o każdej porze roku. Najlepsze atrakcje ulubionej góry Polaków

Wycieczka na Kasprowy Wierch to świetny pomysł na wypoczynek o każdej porze roku. Ile może kosztować rodzinne wejście na szczyt góry jesienią 2023? Jakie są ceny biletów na kolejkę linową, jak sprawdzić pogodę panującą na szczycie, który szlak wybrać i jakie atrakcje czekają na turystów na Kasprowym? Na te i więcej pytań odpowiadamy w przewodniku: Kasprowy Wierch na lato. Dawid Kalisinski Photography, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Wycieczka na Kasprowy Wierch: praktyczny poradnik. Kamera, trasa, pogoda, ceny biletów

Kasprowy Wierch to jeden z ulubionych kierunków górskich wycieczek w polskich Tatrach. Pod względem popularności konkurować z nim może chyba tylko Giewont.

Każdy może na własne oczy przekonać się o pięknie Kasprowego Wierchu i skorzystać z licznych atrakcji, jakie oferuje baza turystyczna wokół góry. Podpowiadamy, jak zorganizować wycieczkę na Kasprowy Wierch, jak sprawdzić pogodę, ile kosztują bilety na kolejkę linową, jaką trasę na szczyt najlepiej wybrać i jakie atrakcje czekają na miejscu. Zapraszamy do praktycznego przewodnika dla turystów planujących wycieczkę na Kasprowy Wierch. Przy górnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch działa najwyżej położona w Polsce restauracja. Polska Press, archiwum Czytaj też: Giewont: szlak, pogoda, ceny biletów. Czy wejście na szczyt jest trudne? Którą trasę wybrać? Praktyczny poradnik na weekend w Tatrach

Pogoda na Kasprowym Wierchu. Kamera pomaga turystom

Zanim wybierzemy się na wycieczkę na Kasprowy Wierch, warto sprawdzić, jakie warunki panują na szczycie góry.

Aktualną temperaturę, siłę wiatru, ciśnienie i ewentualne opady na Kasprowym Wierchu, łącznie z prognozą na kilka kolejnych dni, można sprawdzić na oficjalnej stronie pogodowej Polskich Kolei Linowych. Pogodę na Kasprowym Wierchu można też obejrzeć na własne oczy za pomocą kamer internetowych. Dzięki kamerom można sprawdzić aktualne warunki pogodowe na Kasprowym Wierchu, w Kuźnicach, na Hali Gąsienicowej i w całych Zachodnich Tatrach bez wychodzenia z domu. Wystarczy podejrzeć obraz, nadawany na żywo online. Czytaj też: Dolina Kościeliska: czas przejścia, ceny biletów i noclegu, parkingi, atrakcje na trasie, zwiedzanie jaskiń. Czy można zabrać psa?

Kolejka na Kasprowy Wierch. Dojazd, cennik, godziny otwarcia

Kasprowy Wierch to jeden z najlepiej rozwiniętych polskich ośrodków turystyki górskiej i narciarstwa. Na szczyt góry można wjechać za pomocą kilku wyciągów. Kolejka linowa (kabinowa) z Kuźnic działa przez cały rok, krzesełkowa z Doliny Goryczkowej uruchamiana jest w sezonie narciarskim, podobnie jak kolejka z Doliny Gąsienicowej.

Pieczę nad kolejami linowymi, trasami narciarskimi na Kasprowym Wierchu i tamtejszym ośrodkiem narciarskim sprawują Polskie Koleje Linowe, PKL. Czytaj też: Zakopane na weekend: 24 najlepsze atrakcje stolicy Podhala na letni wypoczynek. Górska plaża, mysie królestwo, piękne zakątki Tatr Jak się dostać do dolnej stacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch? Jak dostać się do Kuźnic, by przejechać się kolejką na szczyt Kasprowego Wierchu? Na drodze do Kuźnic obowiązuje zakaz ruchu prywatnymi samochodami. Wygodny parking znajduje się przy ul. Bronisława Czecha w Zakopanem. Można tam zostawić auto na cały dzień za ok. 30 zł. W normalnych warunkach ten, kto nie ma ochoty iść pieszo do stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch, może przejechać się autobusem z okolic Ronda Jana Pawła II w Zakopanem (przystanki przy ul. Chałubińskiego 44 i al. Przewodników Tatrzańskich). Koszt biletu to ok. 5 zł.

Jednak obecnie trwa remont drogi dojazdowej do Kuźnic. Taksówki i busy dojeżdżają tylko do skrzyżowania ul. Przewodników Tatrzańskich i ul. Karłowicza. Dalszy odcinek trasy, ok. 1 km, trzeba przejść pieszo. Dolna stacja kolejki na Kasprowy Wierch na mapie: Czytaj też: Dolina Chochołowska: trasy, parking, schronisko. Wszystko, co musisz wiedzieć przed wyjściem na szlak Ile kosztuje kolejka linowa na Kasprowy Wierch? Sezon wysoki i niski Ceny biletów (tourpassów) na kolejkę linową na Kasprowy Wierch zmieniają się w zależności od sezonu. Sezon niski na Kasprowym Wierchu: 1 marca - 15 kwietnia, 9 maja – 15 czerwca, 1 października – 15 grudnia.

Sezon wysoki na Kasprowym Wierchu: 18 grudnia – 28 lutego, 16 kwietnia – 8 maja, 8 czerwca – 30 września.

Obecnie trwa sezon niski na Kasprowym Wierchu i bilety na kolejkę linową są tańsze. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch to jedna z głównych atrakcji polskich Tatr. Pozwala podziwiać panoramę gór i dostać się na szczyt Kasprowego bez konieczności przechodzenia całego szlaku. Polska Press, archiwum Kolejka linowa na Kasprowy Wierch – ceny biletów W sezonie wysokim: bilet normalny w jedną stronę 109 zł, ulgowy 89 zł, w obie strony odpowiednio 129 zł i 109 zł.

W sezonie niskim: bilet normalny w jedną stronę 79 zł, ulgowy 69 zł, w obie strony odpowiednio 99 zł i 79 zł. Biletu ulgowe przysługują dzieciom do 15. roku życia, młodzieży szkolnej i studentom do 26. roku zycia, i osobom starszym po 65. roku życia.

Bilety na kolejkę na Kasprowy Wierch można kupić w kasie w Kuźnicach, online lub w biletomatach. Ceny mogą się różnić w zależności od miejsca kupna, sezonu i pory dnia. Rano i po południu jest z reguły taniej niż w „godzinach szczytu”, przypadających na środek dnia. Kolejka na Kasprowy – godziny otwarcia W październiku kolejka na Kasprowy Wierch jest czynna w godzinach 8:00-17:30, ostatni wjazd o 15:30. Uwaga turyści! Kolejka na Kasprowy nieczynna od 30 października do 10 listopada 2023 W tych terminach trwać będzie przerwa techniczna, która uniemożliwi korzystanie z kolejki na Kasprowy Wierch. Wjazd na Kasprowy Wierch – ile trwa? Przejazd kolejką linową z Kuźnic na Kasprowy Wierch trwa ok. 20 minut. Jest jedna przesiadka: na Myślenickich Turniach. Bilet w obie strony uprawnia do przebywania na szczycie Kasprowego wierchu przez 1 godz. i 40 min.

Szlak na Kasprowy Wierch. Jak długo się idzie? Którą trasę wybrać?

Polscy turyści kochają Kasprowy Wierch i tłumnie odwiedzają go w czasie wycieczek po Tatrach, niezależnie od pory roku. Malownicza góra wznosi się na wysokość 1987 m n.p.m., a baza turystyczna rozbudowywana jest w tej okolicy już od połowy XIX w.

Kasprowy Wierch jest ważnym etapem lub celem kilku szlaków turystycznych. Za najłatwiejszy uchodzi szlak z Kuźnic przez Myślenickie Turnie. Ten szlak na Kasprowy Wierch liczy ok. 7 km, a jego przejście w jedną stronę zajmuje ok. 3 godziny. Szlak na Kasprowy przez Myślenickie Turnie – mapa Nieco dłuższy jest szlak prowadzący przez Halę Gąsienicową (do Hali niebieski, potem żółty). Liczy ok. 7,5 km, a jego przejście może zająć do 4 godzin w jedną stronę.

Szlak na Kasprowy przez Halę Gąsienicową – mapa Istnieje więcej szlaków na Kasprowy Wierch, choć dwa powyższe są najpopularniejsze wśród turystów. Chętni mogą skorzystać z alternatyw: Można wyruszyć wzdłuż szlaku po słowackiej stronie granicy, od Doliny Cichej Liptowskiej na Suchą Przełęcz blisko szczytu Kasprowego Wierchu, który zajmuje do 2,5 godziny.

Szlak czerwony z Doliny Kościeliskiej przez Kasprowy aż do Orlej Perci jest najbardziej wymagający. Marsz z Kopy Kondrackiej na Kasprowy Wierch i z powrotem zajmuje ok. 4 godzin. Na Kasprowym Wierchu znajduje się Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne. Działa od 1938 r. Jozef Slowik / Polska Press

Atrakcje Kasprowego Wierchu

Na Kasprowy Wierch warto się przejść lub wjechać kolejką nie tylko ze względu na piękne widoki i radość, jaką daje obcowanie z przyrodą gór. Na Kasprowym znajduje się kilka oryginalnych atrakcji, które warto odwiedzić przy okazji wycieczki.

Poziom 1959 – to najwyżej położona restauracja w Polsce (1959 m n.p.m.). Można się tu wzmocnić po przejażdżce lub marszu na szczyt Kasprowego Wierchu. Wystrój restauracji nawiązuje do kolei linowych. Przy restauracji działa też sklepik z pamiątkami.

– to najwyżej położona restauracja w Polsce (1959 m n.p.m.). Można się tu wzmocnić po przejażdżce lub marszu na szczyt Kasprowego Wierchu. Wystrój restauracji nawiązuje do kolei linowych. Przy restauracji działa też sklepik z pamiątkami. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne – obserwatorium pomaga tworzyć prognozy pogody dla Podhala już ponad 80 lat; zaczęło pracę w 1938 r. To najstarsza tego rodzaju placówka w Północnych Karpatach. Jest to też oficjalnie najwyżej położony budynek w Polsce – stoi na wysokości 1987 m n.p.m.

– obserwatorium pomaga tworzyć prognozy pogody dla Podhala już ponad 80 lat; zaczęło pracę w 1938 r. To najstarsza tego rodzaju placówka w Północnych Karpatach. Jest to też oficjalnie najwyżej położony budynek w Polsce – stoi na wysokości 1987 m n.p.m. Stacja Edukacja - latem PKL i TPN prowadzą na Kasprowym Wierchu akcje edukacyjne dla turystów w każdym wieku. Profesjonalni przewodnicy opowiadają słuchaczom o przyrodzie, topografii i pogodzie Tatr. Udział w akcji jest wliczony w cenę biletu na kolejkę linową.

Kasprowy Wierch z dzieckiem

Wejście na górę o własnych siłach może być zbyt trudne dla najmłodszych turystów. Najkrótszy szlak pieszy na Kasprowy Wierch liczy ok. 7 km w jedną stronę, a więc 14 km w obie.

Możemy oczywiście wjechać na Kasprowy kolejką linową, a wrócić pieszo lub też kolejką. Przejażdżka kolejką w obie strony pozwala zwiedzić szczyt Kasprowego praktycznie bez żadnego wysiłku, ale jeśli kochacie chodzić po górach, trudno to uznać za satysfakcjonującą wycieczkę. Być może najlepszą opcją na wycieczkę na Kasprowy z dziećmi jest wjechanie na górę kolejką, a potem zejście w dół na własnych nogach.

Kasprowy Wierch z psem

Czy można wziąć psa na wycieczkę na Kasprowy Wierch? Nie można. Kasprowy Wierch leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na którym obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Z Kasprowego Wierchu wiodą dwie trasy zjazdowe, bardzo popularne wśród narciarzy. Trasa Gąsienicowa (10 km) opada do Doliny Gąsienicowej, a Goryczkowa (8 km) do Doliny Goryczkowej. Trasy mają przedłużenia, a przy dobrej pogodzie z Kasprowego Wierchu można zjechać na nartach nawet do Zakopanego przez Kuźnice.

Przemysław Sobczyk via Facebook.com

Ile kosztuje rodzinna wycieczka na Kasprowy Wierch?

By obliczyć łączny koszt rodzinnej wycieczki na Kasprowy Wierch, należy zestawić kilka podstawowych cen:

Parking. W Zakopanem jest ich wiele. W pobliżu Kasprowego Wierchu są dwa: przy ul. Bronisława Czecha w Zakopanem: 20-30 zł za cały dzień (w zależności od terminu)

przy hotelu Murowanica w Kuźnicach: ok. 30 zł za dzień

Wstęp do TPN. Wstęp do TPN jest płatny. Bilet normalny kosztuje 9 zł, ulgowy 4,50 zł. Bilet na kolejkę linową: zależy od sezonu i konkretnej daty. W sezonie niskiem bilet normalny w jedną stronę kosztuje 109 zł, ulgowy 89 zł, ale ceny mogą się różnić w zależności od pory dnia. Rankiem i po południu jest taniej niż w „godzinach szczytu” w środku dnia. Podsumowując: rodzina złożona z pary dorosłych i jednego dziecka zapłaci za wycieczkę na Kasprowy Wierch ok. 360 zł (sezon niski, opłata za parking, wstęp do TPN, wjazd kolejką w jedną stronę).

Koszty można zmniejszyć np. wybierając się na kolejkę linową rano lub po południu. Czytaj też: Tatry w obiektywie. Najpiękniejsze zdjęcia gór zachęcają do wycieczek. Panoramy Zakopanego i Morskiego Oka, ujęcia nocnego nieba

Narty na Kasprowym Wierchu

Zimą główną atrakcją Kasprowego Wierchu stają się narty. Z Kasprowego Wierchu wiodą dwie trasy zjazdowe. Trasa Gąsienicowa (10 km) opada do Doliny Gąsienicowej, a Goryczkowa (8 km) do Doliny Goryczkowej. Trasy mają przedłużenia, a przy dobrej pogodzie z Kasprowego Wierchu można zjechać na nartach nawet do Zakopanego przez Kuźnice. Trasy narciarskie z Kasprowego Wierchu uchodzą za dość wymagające i nie zaleca się ich początkującym narciarzom. Nie są sztucznie ośnieżane ani oświetlane, a to dlatego, że leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ile kosztuje skipass na Kasprowym Wierchu? Ceny zmieniają się w każdym sezonie. W sezonie zimowym 2023/24 skipass całodniowy normalny kosztował 159 zł, ulgowy (dla dzieci do 15 lat) 129 zł (przy zakupie online; w przypadku zakupu przy kasie ceny były wyższe o ok. 20 zł). Cena zwierała jeden wjazd kolejką na Kasprowy Wierch.

Galeria zdjęć z Kasprowego Wierchu

Zapraszamy do galerii zdjęć, ukazujących piękno Kasprowego Wierchu o każdej porze roku. Może urokliwe fotografie zachęcą Was do wycieczki na Kasprowy już w najbliższy weekend.

Bezpieczeństwo w górach – czy znasz podstawowe zasady?

Wycieczki po górach to świetny sposób na relaks, dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Góry to jednak nie plac zabaw i należy poruszać się po nich ostrożnie. Czy znacie podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach?

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.