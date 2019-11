Katarzynki 2019 w Poznaniu: Zajezdnia i lokomotywownia na Franowie otwarte dla zwiedzających [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 24 października, przypada dzień św. Katarzyny, kiedy to MPK organizuje tradycyjne Katarzynki. Tego dnia wszyscy mieszkańcy Poznania mogą zwiedzić niedostępne na co dzień miejsca jak zajezdnia czy lokomotywownia na Franowie oraz zajrzeć do środka np. lokomotywy lub nawet poprowadzić tramwaj.

Czytaj też: MPK Poznań: Dwukierunkowy tramwaj Moderus Gamma ma aż 12 wejść – pierwszy trafił do poznańskiego MPK [ZDJĘCIA]

Od godziny 12 zorganizowano na Franowie wystawę taboru MPK. Każdy chętny może obejrzeć nowoczesne autobusy i tramwaje oraz pojazdy specjalistyczne jak Unimog, Man, pojazd sieciowy Montraks, czy najnowszy nabytek MPK Poznań – samochód Iveco napędzany sprężonym gazem ziemnym CNG.