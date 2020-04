Kaufland, Mango i DHL Parcel sprzedają paczki z żywnością. Dostarczają je prosto pod dom

Do paczki trafia m.in. makaron, mąka, ryż, herbata, przetwory pomidorowe czy papier toaletowy, zarówno marki własnej, jak i marek producenckich, które cieszą się popularnością wśród klientów sieci Kaufland.

- Szczególny czas wymaga stosowania nieszablonowych rozwiązań – mówi Magdalena Bugajło z DHL Parcel. - Dostarczamy zakupy klientom pod drzwi, by mogli bezpiecznie zostać w domu. W obliczu sytuacji, z którą obecnie wszyscy się mierzymy, zakupy są jednym z największych codziennych wyzwań. Zwłaszcza dla osób starszych lub tych, które mają trudności z przemieszczaniem się. Jesteśmy przekonani, że możliwość zakupienia podstawowych produktów z dostawą na wskazany adres dla wielu klientów będzie dużym udogodnieniem.

Kurierzy DHL mają rękawiczki, maseczki, korzystają z płynów odkażających, by klienci czuli się bezpiecznie. Do tego proponują osobom, do których docierają z paczkami bezdotykowe potwierdzenie odbioru i możliwość płatności kartą u kuriera.