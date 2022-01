Kawiarnie idealne do nauki i pracy. Sprawdź najlepsze takie miejsca w Poznaniu! Weronika Błaszczyk

Praca zdalna, przygotowania do sesji, czytanie książek – wiele z tych czynności najczęściej wykonujemy w domu, jednak czasem dobrze znane przestrzenie stają się już nudne. Przygotowaliśmy listę kawiarni w Poznaniu, które swoją cichą i kameralną atmosferą bardzo dobrze nadają się do nauki i pracy umysłowej. Sprawdź, gdzie warto zaszyć się z książkami lub komputerem. Przejdź do galerii ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (12 zdjęć)

Coraz bliżej do sesji egzaminacyjnej. Wielu studentów już zaczęło intensywną naukę, a inni już się do niej przygotowują. Nie każdy jednak ma warunki do pracy w domu lub po prostu lubi czytać, robić notatki w przyjemnych miejscach z dobrymi napojami i przekąskami. Przedstawiamy listę poznańskich miejsc, które słyną ze spokojnej atmosfery idealnej do spędzenia czasu z książkami!