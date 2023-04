Kawu ponownie wspierał Lecha Poznań podczas wyjazdowego meczu. Zostawił po sobie ślad na... stadionie

Ten, kto przyjechał w czwartek do Florencji, na pewno długo nie zapomni tego meczu. Ponad 2 tysiące fanów z Polski dopingowało Kolejorza w wygranym spotkaniu 3:2. Pomimo korzystnego wyniku w rewanżu, lechici musieli pożegnać się z tegoroczną przygodą w Lidze Konferencji Europy. W pierwszym spotkaniu ekipa Vincenzo Italiano wygrała 4:1 i to oni zapewnili sobie awans do 1/2 finalu tych rozgrywek.

Podczas meczu rewanżowego na trybunach stadionu obecny był znany grafficiarz i artysta Kawu. Jego znane praktycznie na całym świecie prace "przyozdobiły" tym razem florencki stadion. Śledząc jego relację na Instagramie, widzimy, jak artysta wchodzi w nocy na zamknięty już obiekt i na murku w sektorze gości namalował charakterystycznego Koziołka Matołka w niebieskich spodenkach. Takiego samego artysta namalował na jednym ze sztokholmskich murów, kiedy to Kolejorz walczył o kolejną rundę europejskich pucharów z Djurgarden.