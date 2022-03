Każda pomoc ma imię. Kim są wolontariusze, którzy pomagają uchodźcom w Poznaniu?

Wolontariat na MTP

W wielu wypowiedziach Ukrainek i Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, pojawiają się podziękowania dla wolontariuszy – za ich zaangażowanie, wsparcie i uśmiech, który po trudnych przeżyciach dawał nadzieję, że będzie lepiej.

Liczne grono działaczy codziennie przychodzi też na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie aktywnie włącza się w niezbędne prace m.in. w magazynie darów w pawilonie numer 4 lub w punkcie recepcyjnym. To oni zajmują się choćby segregowaniem rzeczy, rejestrowaniem przyjeżdżających czy udzielaniem im niezbędnych informacji. Dlaczego zdecydowali się na taki krok?

Wydaję mi się, że to normalna sprawa. Mamy siostry i braci w potrzebie, trzeba się zmobilizować, znaleźć trochę czasu i przyjść pomagać w każdej wolnej chwili

– mówi Denisa.

Na co dzień pracuje ona w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i gra w musicalach. W swoim wolnym czasie, przed pracą lub w trakcie przerw od niej, przychodzi do magazynu, by pomagać w segregacji produktów.