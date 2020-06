Każde dziecko otrzyma wakacyjny bon 500 plus. Warto pamiętać, że świadczenie będzie jednorazowe! (15.06.2020)

Wygląda na to, że rozgłos, jaki towarzyszy dopłatom do urlopu wypoczynkowego dla pracujących na umowie o pracę oraz osób, które zarabiają nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie skończy się tylko na dyskusji, a cały projekt wyląduje w koszu. W jego miejsce pojawia się „mutacja” głównego programu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Rodzina 500+. Tym razem będą mogli skorzystać z niego rodzice wszystkich dzieci – przyznane środki będzie można przeznaczyć na wakacyjny wypoczynek maluchów.

Prezydent Andrzej Duda w trakcie sobotniej wizyty w Stalowej Woli zapowiedział, że każde dziecko otrzyma w tym roku 500 złotych na wakacje. Wcześniej rząd zapowiadał bon turystyczny w wysokości 1000 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Głównym celem nowego rządowego programu jest wsparcie polskiej branży turystycznej.

- Bon turystyczny będzie emitowany tak jak 500 plus. To będzie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego - wyjazdów, kolonii, wczasów. Skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne - wyjaśniał prezydent. 500 zł ma być przyznawane już na zbliżające się wakacje. Szczegóły mają być znane w najbliższych dniach. Z informacji money.pl wynika, że program ma zacząć działać pod koniec lipca. Wniosek o bon będą składali rodzice korzystając z tego samego systemu co przy 500 plus. Beneficjenci otrzymają specjalne, dedykowane im kody w formie elektronicznej - będzie się go podawało np. w hotelu - właściciel otrzyma przelew po kilku dniach. Bon ma być ważny do końca 2021 roku.

- Kandyduję po to, żeby nikt nas o te (ostatnie) pięć lat nie cofnął. Kandyduję po to, żeby nie przyszedł ktoś, kto zaburzy rozwój, kto będzie generował awantury i kłótnie, kto zamiast budować, będzie się bił albo będzie walczył, jak zapowiadają co poniektórzy. Nie na walce polega budowanie, nie na biciu się i nie na biciu kogokolwiek. Polega na tym, żeby spokojnie prowadzić polskie sprawy i chcę właśnie dalej być prezydentem polskich spraw, bo to jest dla mnie najważniejsze - przekonywał Andrzej Duda.

Abstrahując już nawet od korzyści politycznej (kampania wyborcza), jest to więc próba upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu: ratowanie branży turystycznej (temu miał służyć dogorywający projekt bonu 1000 plus) oraz jednorazowemu zwaloryzowaniu tracącego na wartości wskutek wzrostu cen świadczenia 500+ na każde dziecko.

Jak wyliczają specjaliści, realna wartość wypłacanego co miesiąc świadczenia jest niższa o ok. 40 zł, a więc w skali roku daje to ok. 500 zł czyli tyle ile wyniesie wartość wakacyjnego bonu 500+ dla dzieci.

Raz tysiąc czy dwa razy 500+ Bon 500+ należy przy tym traktować umownie, nie wiadomo bowiem w jakiej ostatecznie postaci on się zmaterializuje jako obowiązujące prawo. Prezydent Andrzej Duda ma złożyć projekt ustawy o bonie 500+ na każde dziecko ze wskazaniem wypoczynku wakacyjnego jako celu tego świadczenia. Jednak wybory już za dwa tygodnie, a z prezydenckimi projektami ustaw bywa różnie. Nim Sejm się nim zajmie, może być po wyborach – i po projekcie.

Z matematycznego punktu widzenia – i na to wskazuje wielu polityków partii rządzącej – czy rodzina dostanie 1000+ dla dorosłego rodzica czy 2 razy po 500+ na dwoje dzieci, na jedno wychodzi. Oczywiście w drugim wariancie tracą rodziny jedynaków, ale pierwsza wersja 1000+ z kolei nie dotyczyła pracowników o wysokich dochodach a osób zarobkujących poza etatem wykluczała niezależnie od wysokości dochodów i stanu rodzinnego.

Niezależnie jaka będzie ostatecznie postać świadczenia - czy bardziej, bezpośredni adresat - zastrzyk finansowy tak czy owak ułatwi tegoroczny wypoczynek wakacyjny rodziców i dzieci.

