„Każdy komputer się przyda”: Dzięki tej akcji do poznańskich uczniów trafi niemal 90 komputerów do nauki online!

Nauka zdalna wiąże się z kłopotami technicznym. Nie każdy uczeń i nauczyciel ma dostęp do sprzętu czy internetu. Ministerstwo Cyfryzacji, by wesprzeć nauczanie online, przeznaczyło na laptopy dla polskich szkół 186 mln zł. Poznań może otrzymać z ministerstwa 100 tys. złotych, co wystarczy na zakup 33 laptopów. Tymczasem potrzeby przekraczają 2 tys. komputerów.

„Każdy komputer się przyda”

Poznański Wydział Oświaty wspólnie z Biurem Obsługi Inwestorów UMP zorganizował więc akcję zachęcającą firmy i osoby prywatne do nieodpłatnego przekazywania wyposażenia informatycznego szkołom. Akcja nosi nazwę „Każdy komputer się przyda”.