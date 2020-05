Kazik na poznańskim balkonie. Mieszkańcy Piątkowa bili brawo i gratulowali

W ciągu kilku dni z rozgłośni odeszło kilkunastu znanych dziennikarzy, w tym Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski, czy Piotr Stelmach. - Obserwuję to, co dzieje się w "Trójce" i z naszym społeczeństwem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli wyrażać swoje poglądy – tłumaczył w rozmowie z "Głosem" pan Marcin.

Na początku tygodnia pisaliśmy o inicjatywie pana Marcina, mieszkańca osiedla Bolesława Chrobrego. Mężczyzna we wtorek na swoim balkonie rozwiesił transparent z tytułem głośnej w ostatnich dniach piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój".

W piątek mieszkaniec Piątkowa postanowił przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji "Ból" zorganizowanej przez internautów. Zaproponowali oni odtworzenie piosenki Kazika na wszystkich możliwych nośnikach i we wszystkich miejscach - w domu, w pracy, czy w samochodzie.

Pan Marcin na tę okazję wypożyczył profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy. Mieszkaniec Piątkowa ustawił go na balkonie i równo o godz. 12.30 włączył utwór Kazika. W tym czasie na swoje balkony w bloku nr 17 postanowiło wyjść wielu sąsiadów pana Marcina, a na chodniku znajdującym się naprzeciwko budynku zatrzymało się kilkanaście osób.

- Powinno się tę piosenkę puszczać codziennie - komentował jeden z przechodniów. Wszyscy, którzy przystanęli na kilka minut, by wysłuchać utworu "Twój ból jest lepszy niż mój", po jego zakończeniu zaczęli bić brawo.

– Polacy są zbyt okopani na swoich pozycjach, dlatego ten głos nic nie zmieni. Widać to także po reakcjach naszych słuchaczy, które są mocno podzielone – mówi.

Wieloletni prezenter Radia Eska Rock Jaro Sobierajewicz uważa, że piosenka Kazika, choć bardzo nośna, nie wywróci jednak do góry nogami rzeczywistości.

I dodaje: - Fanem Kazika jestem od czasów ogólniaka, a ten ostatni utwór bardzo przypomina mi klimat płyty Kultu "Tata Kazika". Cieszę się, że w końcu ktoś głośno powiedział, co mu w duszy gra – dodaje.

– Jestem miło zaskoczony reakcją sąsiadów i mieszkańców Piątkowa, w 99 procentach była ona pozytywna. Kilka osób inaczej odebrało tę akcję, ale właśnie po to puściłem piosenkę - by każdy mógł mieć swoje poglądy i przekonania. Nie musimy się z nimi zgadzać, ale wszyscy powinniśmy o nie walczyć

Prezenter podkreśla też, że podobny los może spotkać gorącą dziś dyskusję o Trójce. – Wielu z nas wychowało się na tej rozgłośni, bo Trójka to dla grupy Polaków wręcz religia. Ten spór o to, co wydarzyło się w rozgłośni, nie wpłynie mimo wszystko na zmiany w naszym kraju – uważa.

