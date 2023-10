Kelnerka zmarła po wybuchu biokominka w restauracji "Whisky Bar 88" w City Parku w Poznaniu. Zarządca lokalu Ziemowit M. usłyszał wyrok

W sądzie rejonowym na poznańskim Grunwaldzie zapadł wyrok w sprawie Ziemowita M., którego prokuratura oskarżyła o niedopełnienie obowiązków i dopuszczenie 30-letniej Darii B. do pracy bez przeprowadzenia jej wstępnego szkolenia BHP oraz niedostatecznego przeszkolenia kobiety w zakresie obsługi biokominka.

Ziemowit M. został skazany na rok i osiem miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania bezpłatnych prac społecznych w wymiarze 32 godzin miesięcznie. Sąd zasądził od oskarżonego zapłatę 10 tys. złotych nawiązki na rzecz matki Darii B., ponadto orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości, publikując go w „Głosie Wielkopolskim”.

Jednocześnie sąd zmienił opis czynu uznając, że oskarżony w ogóle nie przeprowadził szkolenia stanowiskowego Darii B.

30-latka rozpoczęła pracę w Whisky Bar 88 1 września 2019 roku, do tragicznego wypadku doszło niedługo później – 14 września. Kelnerka z pięciolitrowego zbiornika dolewała paliwa do biokominka. Zrobiła to w sposób niezgodny z instrukcją, bowiem nie wygasiła palącego się płomienia i nie odczekała, aż wnętrze biokominka ostygnie. W efekcie paliwo zapaliło się i doszło do wybuchu zbiornika, który trzymała w rękach kobieta.