Kibice Lecha Poznań mogą poczuć się jak piłkarze Kolejorza i... rodzina królewska

Master Lech Sports Bar jest czynny od 12. Przez cztery godziny serwowane jest menu lunchowe. Można je zamówić także na wynos.

– W menu lunchowym będziemy mieli wiele zestawów, które jedzą piłkarze Lecha Poznań. Bo dla nich codziennie przygotowujemy lunch, a gdy mają dwa treningi również kolację. To nie jest tak, że zawodnicy Lecha jedzą tylko steki. Przede wszystkim ich dieta musi być zróżnicowana. Menu układa dietetyk, Patryk Wiśniewski, który jest też odpowiedzialny za suplementację. Jest z piłkarzami codziennie w szatni, rozmawia też z nimi, co mieliby ochotę zjeść i stara się dostosować do ich sugestii. Mają ochotę na gołąbki, to robię gołąbki. Te w sosie pomidorowym są absolutnym hitem. Do tego makaron, szpinak, grillowane i gotowane warzywa. Mamy też bufet sałatkowy, więc każdy może sobie coś fajnego nałożyć na talerz