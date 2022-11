Kibice Lecha Poznań nie zapomną tego wieczoru do końca życia! Byłeś na meczu Kolejorza z Villarrealem? Zobacz zdjęcia z trybun! Bartosz Kijeski

Ten wieczór oraz noc przejdzie w Poznaniu do historii. Lech Poznań wygrał z Villarrealem 3:0 i zapewnił sobie oraz swoim kibicom mnóstwo pozytywnych emocji Zobacz zdjęcia z trybun ---> Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (47 zdjęć)

To był niezapomniany wieczór dla wszystkich kibiców Lecha Poznań. Pokonanie Villarrealu 3:0 oraz awans do 1/16 finału Ligi Konferencji to będzie prawdopodobnie jedno z najpiękniejszych wspomnień fanów Kolejorza, którzy w czwartkowy wieczór zdecydowali się przybyć na stadion przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Lechitów wspierało dokładnie 30 117 widzów, co jest najlepszym wynikiem frekwencyjnym niebiesko-białych w europejskich pucharach w tym sezonie. Głośny doping, który nie ustawał przez 90 minut, poprzedziła piękna oprawa przygotowana przez najzagorzalszych sympatyków Lecha. Byliście na stadionie? Zobaczcie zdjęcia z trybun ze spotkania Lecha Poznań z Villarrealem.