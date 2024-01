Kibice Lecha Poznań odcinają się od zdarzeń w CH Posnania. "Autor tego fake newsa nie będzie miał odwagi"

Na początku tygodnia o sytuacji związanej z gangami nastolatków grasujących na terenie Centrum Handlowego Posnania. Mieli oni przez kilkanaście tygodni chodzić po obiekcie zaczepiać klientów, obrażać, okradać czy grozić im pobiciem. Do wydarzeń odniósł się jeden z wielu profilów poświęcony fanom Lecha "Od kołyski aż po grób tylko Lech Poznań", który we wtorek (23 stycznia) opublikował post o następującej treści:

- Po tym jak jakiś czas temu poznańscy kibice Kolejorza przerwali zapędy ukraińskich chuliganów do panoszenia się po naszym mieście kolejny raz wzywani są do zrobienia porządku [...]. Myślę że gdyby galeria przelała całą miesięczną wypłatę dla firmy ochroniarskiej na konto kibiców Lecha Poznań to problem rozwiązany byłby szybko i skutecznie. Byliśmy często szkalowani w mediach a teraz szukają u nas pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Panie Jacku J. pan trenuje boks może rozwiąże pan problem?