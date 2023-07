Kibice Lecha Poznań przeprowadzili "rozmowy wychowawcze" z Ukraińcami. "Nasz kraj, nasze zasady"

Wpis pojawił się na facebookowym profilu "Grunwald".

- Doszły nas słuchy, że grupa osób zza wschodniej granicy nie potrafi się zachować, będąc gośćmi na obcej dla siebie ziemi i zamiast docenić gościnę i możliwość bezpiecznego życia, to znaleźli sposób na nudę, atakując w grupie słabszych od siebie. Dlatego w piątkowym wieczór zebraliśmy się spontanicznie by przeprowadzić rozmowy wychowawcze. Rozumiemy, że młodość ma swoje prawa i każdy robił jakieś głupoty, ale miejcie na uwadze, że nie jesteście u siebie, a my nie pozwolimy na to, byście wprowadzali swoje zasady w naszym kraju. Wiemy jak wyglądacie, co potwierdza zacenzurowane wasze zdjęcie, więc dobrze radzimy, abyście zaczęli być grzeczni. Nasz kraj, nasze zasady!