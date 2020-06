Kiedy granice będą otwarte? I kiedy zostaną przywrócone loty międzynarodowe? Na granicy z Litwą kontrole będą zniesione

Polska zamyka granice, by zatrzymać koronawirusa

Zmiany przy przekraczaniu granicy zostały wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Tymczasowa kontrola graniczna miała być początkowo prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. Szef MSWiA zdecydował jednak o wydłużeniu tego terminu najpierw do 13 kwietnia, następnie do 3 maja, ponownie o kolejnych 10 dni - do 13 maja, a następnie o kolejny miesiąc - do 12 czerwca 2020 r.