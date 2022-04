Kiedy kończy się Wielki Post 2022? Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post? Znamy odpowiedź Anna Daniluk

W Wielką Sobotę nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

W czasie ostatniego tygodnia Wielkiego Postu można się zastanawiać do kiedy trwa post. W tym czasie warto sobie przypomnieć, czym jest praktyka poszczenia i w jaki sposób ma przygotować do świąt wielkanocnych. Przypominamy odpowiedź na często nurtujące wiernych pytanie, czyli kiedy kończy się Wielki post, a także co jeść w Wielką Sobotę.