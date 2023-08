Kiedy koniec remontu Starego Rynku w Poznaniu? Wykonawca podał datę

Koniec prac remontowych na Starym Rynku w Poznaniu zbliża się wielkimi krokami. Choć wstępnie zapowiadano, że prace potrwają do wakacji 2023 roku, w ostatnich miesiącach sytuacja się zmieniła. Teraz wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski potwierdził w rozmowie z Radiem Poznań, że wyjazd ciężkiego sprzętu spod ratusza planowany jest na drugą połowę listopada.

- Chcemy, żeby prace budowlane zakończyły się w połowie listopada. Potem muszą nastąpić odbiory. To nie jest łatwe przedsięwzięcie i formalne i techniczne. Ten harmonogram jest do 21 listopada z tego co pamiętam, i będziemy robić wszystko, żeby zmieścić się w tym terminie, bo ten remont jest rzeczywiście jest bardzo uciążliwy i dla restauratorów, i dla naszych mieszkańców, i turystów zwiedzających, także coraz więcej brygad brukarskich znajduje się na Starym Rynku