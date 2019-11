Kiedy otwarcie całej S5 z Wrocławia do Poznania? "Na pewno nie 15 grudnia" [ZDJĘCIA]

Łącznie ma on długość ponad 50 kilometrów, a w jego skład wchodzą trzy mniejsze fragmenty S5: Poznań - Wronczyn; Wronczyn - Kościan Południe i Kościan Południe - Radomicko.

- Zależy nam na udostępnieniu brakującego fragmentu drogi w grudniu. Jednak na pewno nie będzie to 15 grudnia - tak Alina Cieślak, rzecznik poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odnosi się do nieoficjalnych informacji o terminie otwarcia ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S5 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Poznań - Radomicko.

Będzie to zmiana dla kierowców, bo o ile na odcinkach, gdzie toczą się jeszcze prace, ruch jest możliwy, to odbywa się na razie po jednej jezdni w dwóch kierunkach i z ograniczeniem prędkości.

Dalsza droga w przypadku każdego odcinka, jest taka sama - GDDKiA dokonuje własnych kontroli i audytów bezpieczeństwa, a po niej swoje postępowanie musi przeprowadzić WINB. To jego decyzja ostatecznie umożliwi oddanie do użytku kierowców dwóch jezdni, już w standardzie drogi ekspresowej. Oznacza to jazdę dwoma pasami ruchu w każdą stronę z dozwoloną prędkością do 120 km/h.

Z kolei na trzecim odcinku: Kościan Południe - Radomicko (a właściwie do węzła Lipno), prace skupiają się wokół montażu ogrodzenia i mniejszych prac wykończeniowych.

I kontynuuje: - Na drugim odcinku od węzła Mosina do Kościana trwają już nasze audyty bezpieczeństwa i kontrole Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po udostępnieniu całej „ekspresówki”, nadal mogą trwać jeszcze ostatnie prace, ale nie będą one już uciążliwe dla kierowców. Mogą być prowadzone np. przy tworzeniu Miejsc Obsługi Podróżnych.

Choć może się wydawać, że obecnie prace są najbardziej zaawansowane na odcinku Wronczyn - Kościan Południe, to GDDKiA planuje udostępnić wszystkie trzy brakujące fragmenty w równym czasie. Wszystko po to, by uniknąć zatorów na drodze.

- Kierowców prosimy o jeszcze odrobinę cierpliwości. Musimy mieć pewność, że droga jest całkowicie bezpieczna, nim ją udostępnimy - podsumowuje rzecznik GDDKiA w Poznaniu.

Obecnie drogą S5 w standardzie drogi ekspresowej można dojechać do Wrocławia od Leszna. To odcinek liczący około 100 km. Można go pokonać w godzinę.