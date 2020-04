Kiedy skończy się pandemia koronawirusa w Polsce? Jest nowa data szczytu zakażeń

Po raz pierwszy eksperci z firmy Exmetrix, zajmujący się na co dzień analizą i prognozami gospodarczymi i społecznymi przedstawili w marcu. Wtedy obliczyli, że w szczycie epidemii w Polsce będzie 9 tys. zarażonych koronawirusem osób, a szczyt ten przypadnie ok. 20 kwietnia. Na początku kwietnia ponownie przeanalizowali dane, dodali nowe dane - np. informacje o epidemii z innych krajów, kondycję naszej służby zdrowia.

W międzyczasie okazało się też, że liczba testów potrzebnych do wykrycia jednego zakażenia wzrosła z 19 do 23 (liczba wszystkich dotychczas przeprowadzonych testów odniesiona do liczby wykrytych zakażeń). Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to oznaczać będzie stopniowe rozrzedzanie osób zakażonych w całej populacji.