Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Kiedy egzamin ósmoklasisty i matura?

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Zajęcia zostały zawieszone do niedzieli 26 kwietnia, dlatego pod koniec tego tygodnia rząd musi podjąć kolejne decyzje.

Wydaje się, że w chwili obecnej, raczej będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu zamknięcia szkół działających w formie tradycyjnej - przyznał we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w "Kwadransie politycznym" w TVP1.

Czy uczniowie wrócą do szkół przed wakacjami?

Możliwe, ale to zależy od tego, co będzie się działo z epidemią, liczbą zachorowań, czy ona będzie spadała - przyznał minister.

Minister nie wykluczył, że powstanie "mapa drogowa" powrotu do szkół. Jednym z możliwych wariantów jest etapowy powrót uczniów do szkół, jako pierwsi do tradycyjnych zajęć wróciliby najmłodsi uczniowie - w wieku przedszkolnym. Chodzi o to, by ich rodzice mogli wrócić do pracy w czasie "odmrażania gospodarki".