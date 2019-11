W przyszłym roku ZTM Poznań rozpocznie prace nad modyfikacjami i rozwojem sytemu biletowego. Czy pasażerowie w 2021 roku doczekają się możliwości płacenia kartą płatniczą za bilety w poznańskich autobusach i tramwajach?

– Modyfikacje kanałów sprzedaży, nośników biletów i sposobów poboru opłat za bilety mają polegać na udostępnieniu pasażerom możliwości dokonywania opłaty za przejazd z wykorzystaniem najnowszych możliwości, np. płatności bezdotykowych

– To rozwiązanie się sprawdza i jest jedynym takim w naszym kraju. Dlatego skupimy się, by dopasować do taryfy nowoczesne narzędzia i technologie

Cały projekt Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej kosztował 46 mln zł, ale z tego blisko 30 milionów wyniosło dofinansowanie Unii Europejskiej. Zakończy się on jednak wraz z końcem przyszłego roku, dlatego ZTM w perspektywie kilku miesięcy rozpocznie prace nad modyfikacjami i rozwojem systemu biletowego.– informuje, rzecznik ZTM.Jak się dowiedzieliśmy, miejska jednostka już powołała zespół roboczy, który ma wypracować nowe rozwiązania.– Te powinny zostać wypracowane w połowie przyszłego roku. Trudno dziś jednak powiedzieć, jakie nośniki zostaną zaproponowane pasażerom. Na pewno wiemy, że oczekują oni możliwości płacenia kartą płatniczą – zaznacza, dyrektor ZTM.– dodaje J. Gosiewski.Na unowocześnienie metod płacenia czeka poznański radny, który zwraca uwagę, że we Wrocławiu, korzystając z biletomatu, bilety "wgrywają się" na kartę płatniczą.– Zachęcam mieszkańców, by w najbliższym czasie zbierali swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące systemu PEKA i przesyłali je do ZTM – mówi Sowa.[g]7383922;0[/g]

